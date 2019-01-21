В школах Грузии возобновился учебный процесс

Тбилиси, , 10:36 — REGNUM

В школах Грузии 21 января возобновился учебный процесс, в связи с чем министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили распространил специальное обращение.

Министр обещает, что его ведомство будет ежедневно наблюдать за ситуацией в общеобразовательных учреждениях и в случае необходимости примет соответствующее решение.

«Мы будем находиться в ежечасном режиме коммуникации со школами и соответствующими органами, и в случае любой опасности готовы моментально принять решение. Мы понимаем, что учеба важна, но важнее всего здоровье наших детей. Поэтому будь то корь или вирус гриппа, мы будем наблюдать ежедневно, будем посещать школы, следить, как проходит процесс. И если понадобится сделать какие-то шаги, срочно примем конкретное решение», — заявил Батиашвили.

Он еще раз повторил ранее выданные дирекциям школ и других учебных заведений рекомендации: проводить влажную уборку всех помещений, обрабатывать инвентарь соответствующим раствором, обеспечить полноценное включение школьных врачей в контроль за ситуацией, а также соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, что учебный процесс после зимних каникул в Грузии должен был возобновиться 14 января, но так как в стране наблюдается вспышка «свиного гриппа», от которого на тот момент погибли 15 человек, а на сегодняшний день число жертв достигло 21 человека, было принято решение о продлении каникул до 21 января.

За прошедшие после этого решения дни министерство беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии сообщило о еще очередной вспышке заразной инфекционной болезни — кори. Причем, по информации министерства, большая часть пациентов на этот раз — не дети, которые обычно болеют корью, а лица в возрасте от 20 до 40 лет. Заболевание протекает тяжело, с осложнениями виде воспаления легких.

На фоне грозящих стране эпидемий представители минздрава дали ряд брифингов, разместили в СМИ интервью, информации и видеоматериалы, в которых категорически опровергают любые подозрения относительно искусственного распространения вирусов и возбудителей и связи этих процессов с функционирующей в Грузии сетью биолабораторий Лугара. При этом журналистов предупредили, что им следует быть особенно осторожными и не распространять ложные и компрометирующие деятельность этой структуры информации. Тем не менее в ряде грузинских СМИ время от времени появляются статьи с подозрениями относительно данной лаборатории. Причем, подобные статьи распространяют даже те информационные порталы, которые считаются «сторонниками прежней власти» и информационная политика которых служит поддержке идей «Единого национального движения». Той самой партии, которая в бытность у власти также категорически опровергала причастность учрежденной при финансировании США лаборатории к вспышке в стране очередного опасного заболевания.