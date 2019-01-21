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В Волгоградской области более 3 тыс. военных были подняты по тревоге

Политика

Учения продлятся до 27 января

Волгоград, 21 января 2019, 10:34 — REGNUM  Более трех тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ были подняты по тревоге в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным оборонного ведомства, тренировка военных началась в ночь на 21 января, участникам предстоит отработать подготовку к выходу в район формирования колонн в условиях боевой тревоги.

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Кроме того, военнослужащие в рамках учений выведут из мест постоянной дислокации военную и спецтехнику на заранее обозначенные участки. Учения продлятся до 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января сообщалось, что в Крыму в ходе учений расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» были уничтожены свыше ста целей условного противника.

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Военные учения
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