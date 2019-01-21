Президент Зимбабве прибыл с официальным визитом в Казахстан

Астана, , 10:30 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

Главу африканской страны встретил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По итогам двусторонних переговоров лидеры двух стран планируют сделать совместное заявление.

Напомним, 16 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Ранее лидер африканской страны также посетил Россию и Азербайджан.

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