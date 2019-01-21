СМИ: Brexit — вероятная причина дефицита лекарств в Великобритании

Берлин, , 10:08 — REGNUM За десять недель до запланированной даты выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) в стране ощущается нехватка лекарств. Фармацевты всё чаще сталкиваются с отсутствием таких популярных медикаментов, как болеутоляющие, антидепрессанты, средства для снижения давления, пишет немецкое издание Der Spiegel 21 января.

Власти Великобритании внесли в список дефицитных медикаментов 80 редких лекарств, что позволяет их закупать по более высоким ценам. В октябре в этом списке значились только 45 препаратов. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии наблюдаются подобные трудности.

Причину этой проблемы некоторые видят в Brexit. По мнению Гарета Джонса из «Национальной фармацевтической ассоциации», британцы начали скупать лекарства, опасаясь «жесткого Brexit» без соглашения с ЕС. По его мнению, это один из главных факторов дефицита.

Представитель министерства здравоохранения Великобритании заявил Би-би-си, что «нет никаких доказательств того, что текущие проблемы с поставками лекарств связаны с подготовкой к выходу из ЕС». Общество профессиональных врачей «Королевский колледж врачей», куда входят десятки тысяч профессионалов, призвало правительство обеспечить прозрачность поставок лекарств.

На самом деле, правительство, похоже, осознает, что Brexit играет ключевую роль в дефиците медикаментов, пишет Der Spiegel. Уже летом 2018 года власти приказали фармацевтическим компаниям страны позаботиться о дополнительных поставках на шесть недель вперед после запланированной даты выхода страны из ЕС (29 марта).

В декабре 2018 года министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок предупредил фармацевтические компании, что в случае «жесткого» сценария возможны задержки поставок импортных лекарств до шести месяцев.