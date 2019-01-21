Попытки США «продвинуть демократию» в России пока не увенчались успехом

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Результаты работы Соединённых Штатов по «продвижению демократии» в России оставляют желать лучшего. Такие выводы содержатся в докладе исследовательской группы конгресса США.

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В документе отмечено, что результатах работы Вашингтона по продвижению демократии в таких стратегически важных зонах, как Египет и Россия в последние годы являются удручающими, сообщает RT. При этом, по каким причинам предпринятые США действия потерпели крах, не указывается. Для этого необходимо провести специальное исследование.

Частичную ответственность за неудачи в распространении демократических ценностей в мире служба конгресса возложила на администрацию нынешнего президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, общество стало уже невосприимчиво к подобной стратегии.

Напомним, что за последние 10 лет ежегодно Соединённые Штаты выделяли более $2 млрд на «поддержку демократии», которая осуществляется госдепом, агентством США по международному развитию, национальным фондом в поддержку демократии.

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Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку организаций, которые «стоят на защите демократии» в России, Евросоюз намерен направить почти €6 млн. Уточняется, что средства выделяются на поддержку и укрепление позиций организаций гражданского общества, активистов движений в защиту демократии и правозащитников, занимающихся наиболее важными вопросами в сфере прав человека и развития демократии в России.

Добавим, что на борьбу «с дезинформацией и поддельными новостями из России» Евросоюз намерен ежегодно тратить свыше €1,1 млн.