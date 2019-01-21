Беглов предложил Заксобранию утвердить шестерку вице-губернаторов

Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на утверждение городского Законодательного собрания шесть кандидатур на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга, сообщила 21 января пресс-служба Смольного. Глава города перераспределил функции своих заместителей таким образом, что они не повторяют полномочия чиновников, занимавших шесть вакансий вице-губернатора до недавнего увольнения.

Утверждения кандидатур заместителей губернатора депутатами городского парламента требует региональный закон Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга». Теперь шесть кандидатов на посты вице-губернаторов будут рассмотрены в Заксобрании.

Напомним, в конце декабря 2018 года Беглов уволил двоих вице-губернаторов — Игоря Албина и Михаила Мокрецова. 18 января 2019 года та же участь постигла сразу четырех вице-губернаторов — Александра Говорунова, Михаила Кучерявого, Константина Серова и Сергея Мовчана. Все они были назначены на свои посты еще экс-губернатором Георгием Полтавченко. Серов и Мовчан получили должности советников губернатора.

На ключевую должность вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, которую ранее занимал Александр Говорунов, предложена Любовь Совершаева, работавшая с Бегловым еще в полпредстве президента РФ в СЗФО и перешедшая в Смольный вскоре после назначения экс-полпреда врио губернатора Северной столицы. С ноября 2018 года Совершаева возглавляет аппарат губернатора Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора, помимо руководства администрацией губернатора, координирует и контролирует деятельность Комитета по информатизации и связи, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Фактически это второе лицо в иерархии исполнительной власти города, как правило, исполняющее обязанности губернатора на период его отсутствия.

На должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования, предложена кандидатура Евгения Елина — в настоящее время советника губернатора по экономике и финансам. В 2009—2012 годах он уже был членом правительства Петербурга, затем работал вице-губернатором Ленобласти, замглавы Минэкономразвития, советником главы РЖД. В Смольный вернулся в ноябре 2018 года по приглашению Беглова.

В должности вице-губернатора Евгений Елин, как ожидается, будет также курировать вопросы учета государственного имущества Санкт-Петербурга, землеустройства, управления федеральной собственностью, расположенной на территории Петербурга, вопросы налоговой, финансовой политики, разработки и исполнения бюджета, увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города. Ранее большая часть этих вопросов находилась в ведении Михаила Мокрецова.

На должность вице-губернатора, курирующего строительный комплекс, ранее занимаемую уволенным Игорем Албиным, предложена кандидатура Николая Линченко, с 2012 года и до настоящего времени — заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, также уже работавшего в Смольном в прошлые годы и возглавлявшего администрации нескольких районов города.

На новой позиции Линченко, в случае утверждения, будет отвечать за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.

Еще один «возвращенец» в Смольный после нескольких лет работы в другом регионе — Эдуард Батанов, кандидат на роль вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также за обеспечение интересов развития Арктической зоны РФ.

С 2008 по 2015 год Батанов был председателем Комитета финансов Санкт-Петербурга, а с августа 2016 года работал замглавы правительства Калининградской области.

Советник губернатора на общественных началах, научный руководитель фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад» Владимир Княгинин предложен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов профессионального образования и научной политики, а также за взаимодействие исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с федеральными органами госвласти и органами госвласти субъектов Российской Федерации.

На должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, предложен Максим Шаскольский. Он работал в компаниях «Ленэнерго, «Петербургская сбытовая компания», в которой с 2013 года по январь 2019 года был гендиректором. В январе 2019 года был назначен советником губернатора Санкт-Петербурга.

Как ожидается, кандидатуры на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга будут рассмотрены на ближайшем заседании Законодательного собрания в среду, 23 января.

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