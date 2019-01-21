Порошенко имеет право показывать томос как своё достижение — Филарет

Киев, , 09:45 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко может использовать томос об автокефалии раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) для предвыборной агитации, заявил лидер ПЦУ Филарет в интервью, сообщил 20 января телеканал «1+1».

"Не вижу в этом ничего плохого. Заслуги президента Порошенко в получении этого томоса большие», — считает Филарет.

Напомним, вскоре после получения томоса об автокефалии Порошенко отправился в турне по городам Украины. В каждом городе он показывает томос и произносит речи в присутствии свезённых по разнарядке местных властей жителей области.

По инициативе популярного украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария люди пытаются задавать Порошенко неудобные вопросы, что вызывает негодование со стороны президента.

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