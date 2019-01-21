Глава МИД Индонезии рассказала о развитии сотрудничества с «новыми рынками»

Джакарта, , 09:40 — REGNUM Одним из достижений внешней политики Республики Индонезия в 2018 году стало укрепление экономического сотрудничества с «новыми рынками», особенно в Африке, сообщает Antaranews.

«Экономические связи Индонезии с африканскими странами начинают сближаться», — заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии признала, что страна была слишком сосредоточена на традиционных рынках и забыла о работе на нетрадиционных, потенциал которых очень велик.

Сообщается также, что правительство Индонезии нацелено на переговоры о заключении преференциального торгового соглашения с рядом африканских стран, которые должны быть завершены в этом году, для облегчения потока товаров и услуг. Переговоры о зоне свободной торговли ведутся с Мозамбиком и Тунисом.

Известно, что Китай является основным торговым и инвестиционным партнером стран Африки. Объем двусторонней торговли Китая с регионом достигает 129,9 млрд долларов США, затем следуют Индия и Япония. В то время как объем торговли Индонезии со странами Африки составляет 8,76 млрд долларов США.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что Африка станет вторым самым быстрорастущим регионом в мире к 2020 году. Будущий рост, вероятно, будет поддерживаться такими факторами, как самые высокие темпы урбанизации в мире, и в 2034 году ожидается, что численность трудоспособного населения в Африке будет больше, чем в Китае или Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента Африки МИД Индонезии Даниэль Тумпал Симанжунтак заявил, что переговоры по соглашению о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком должны быть завершены к середине 2019 года.

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