Абэ назвал условия заключения мирного договора между Москвой и Токио

Пекин, , 09:27 — REGNUM Мирный договор между Японией и Россией может быть заключён при условии передачи Токио части Южно-курильских островов. Речь идёт об острове Шикотан и группы мелких островов Хабомаи. Такой вариант рассматривает премьер-министр страны Синдзо Абэ. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщило японское новостное агентство Kyodo.

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Таким образом Япония фактически отказывается от притязаний на все четыре острова, включая Кунашир и Итуруп. По данным издания, возможность передачи Японии Кунашира и Итурупа в администрации Абэ на данном этапе считают не реальностичной. Премьер-министр Японии согласен требование возврата сразу четырёх островов может завести переговоры с Россией в тупик. В итоге Токио рискует не получить ни одного острова Малой Курильской гряды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Япония заявила о неизменной позиции по отношению к мирному договору с Россией и принадлежности южной части Курильских островов. Как заявлял ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мирный договор между странами может быть заключен только после решения территориального вопроса, имея в виду претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

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Напомним, сегодня, 21 января, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию с официальным двухдневным визитом. 22 января состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что в ходе переговоров будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора между двумя странами, а также вопрос двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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