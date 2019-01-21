Израиль и Республика Чад восстановили дипломатические отношения — Нетаньяху

Нджамена, , 09:28 — REGNUM 20 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил африканскую Республику Чад с целью восстановить дипломатические отношения между двумя странами, сообщает агентство Prensa Latina.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чада Идрисом Деби Нетаньяху заверил, что этот визит сблизит два государства.

Шалом из Нджамены, столицы Чада! Президент Чада Идрис Деби и я объявляем о возобновлении дипломатических отношений между Чадом и Израилем. Это исторический момент! Мы считаем возобновление отношений ключом к будущему сотрудничеству на благо обеих стран», — написал Нетаньяху в Twitter.

Были те, кто пытались не допустить этого. Не сработало. Сегодня я установил дипломатические отношения с Чадом», — добавил премьер-министр.

Связи между Чадом и Израилем были прерваны в 1972 году по инициативе африканской страны. В конце 2018 года было решено восстановить дипломатические отношения. Страны будут сотрудничать в области сельского хозяйства, обмена технологиями, в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в день визита Нетаньяху в Чад террористы атаковали базу миротворцев Организации Объединенных Наций в Мали, убив 10 человек. Ответственность взяла на себя «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвавшая причиной нападения приезд Нетаньяху.

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