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МИД Японии договорился о встрече с Помпео до саммита лидеров США и КНДР

Политика

«Если позволят обстоятельства»

Токио, 21 января 2019, 09:07 — REGNUM  Министр иностранных дел Японии Таро Кано и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео договорились о встрече в феврале перед саммитом США и Северной Кореи для координации своей политики в отношении КНДР, сообщает 21 января пресс-служба МИД Японии.

«Таро Кано и Майк Помпео условились согласовать предложение о проведении переговоров … в середине февраля, если позволят обстоятельства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп решил провести в конце февраля. Американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что второй саммит США — КНДР может пройти во Вьетнаме.

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