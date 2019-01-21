Мэй может изменить Белфастское соглашение ради сделки по Brexit

Лондон, , 09:04 — REGNUM Для решения вопроса границ в Ирландии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может изменить Белфастское соглашение 1998 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Речь идёт о положении, согласно которому Великобритания привержена недопущению появления границы между Ирландией и Северной Ирландией. Таким образом власти страны намерены вывести переговоры о Brexit из тупика и устранить опасность того, что режим пребывания Северной Ирландии в переходный период в составе Таможенного союза ЕС вновь помешает реализовать проект сделки по выходу из Евросоюза.

«План Б» по Brexit правительство Великобритании представит сегодня, 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января палата общин Великобритании большинством голосов отклонила план выхода страны из ЕС, ранее одобренный Брюсселем. После этого лейбористы инициировали вотум недоверия кабинету Терезы Мэй. Сама же политик заявила, что это её не остановит, и Великобритания всё же выйдет из состава Европейского союза.

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что северо-ирландский конфликт зародился в 1921 году, после провозглашения независимости Ирландии. Прийти к его урегулированию удалось лишь в 1998 году — благодаря Белфастскому соглашению. В его разработке приняли участие представители как Великобритании и Ирландии, так и Северной Ирландии. Соглашение вступило в силу только в декабре 1999 года, после того как сами жители Северной Ирландии на референдуме одобрили этот документ.

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