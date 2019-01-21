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В Госдуме цитатой Тютчева ответили Ющенко за «любовь к рабству»

Политика

«Россия — самостоятельный центр силы»

Москва, 21 января 2019, 08:56 — REGNUM  В Госдуме отреагировали на заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о том, что жители России якобы любят быть рабами.

«Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы», — прозорливо написал Федор Иванович Тютчев о таких персонажах, как Ющенко», — отметил с Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий напомнил, что Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования.

«За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов», — указал депутат.

Он подчеркнул, что Россия — самостоятельный центр силы.

«Никогда не пойдёт в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату. В отличие от Украины, которая уже ушла под внешнее управление», — отметил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что россиянам якобы нравится быть рабами, что «они хотят царя, они не стремятся к демократии».

Читайте ранее в этом сюжете: Ющенко обвинил российский народ в любви к рабству

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