Ющенко: Власти Украины тянули с военным положением из-за недоверия народа

Киев, , 09:09 — REGNUM Военное положение на Украине ввели только в конце 2018 года из-за недоверия народа к власти, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко 20 января в эфире телеканала 112.ua.

«Если бы мы имели власть, которую поддерживают, например, как в России, 73%, это легко было бы сделать четыре года назад. Три года назад. Два года назад. У нас большая проблема то, что мы имеем большое недоверие к власти», — считает Ющенко.

Бывший президент не объяснил, почему народ Украины проникся доверием к власти именно в ноябре 2018 года, и опять перестал ей доверять в декабре, когда в стране отменили военное положение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное положение на Украине было введено 26 ноября 2018 года сроком на один месяц. Результаты военного положения в стране засекречены, однако эксперты расценили этот шаг как попытку главы государства Петра Порошенко сорвать выборы и продлить свои полномочия.

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