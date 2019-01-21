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Делегация Африканского союза отказалась от визита в ДР Конго

Политика

Конституционный суд, признав победу оппозиционного кандидата в президенты, углубил политический кризис в стране

Киншаса, 21 января 2019, 08:36 — REGNUM  Представители Африканского союза отложили визит своей делегации в Демократическую республику Конго после того, как Верховный суд страны признал результаты выборов президента, сообщает 21 января Al Jazeera.

Высшая судебная инстанция страны, подтвердившая победу оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди, вызвала недовольство со стороны представителей ряда стран, а также другого кандидата на высший пост в стране — Мартина Файулу, призвавшего не признавать итоги выборов.

Напомним, президентские выборы в Демократической республике Конго прошли без участия действующего президента страны Джозефа Кабилу, уходящего в отставку. Однако его обвиняют в сговоре с оппозиционным кандидатом, в надежде сохранить некоторое «влияние на политический процесс».

Читайте ранее в этом сюжете: Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страны

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