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Минздрав Украины призвал жителей страны отказаться от чёрной икры

Политика

И перейти на красную

Киев, 21 января 2019, 08:32 — REGNUM  Жителям Украины следует отказаться от чёрной икры, поскольку это может привести к исчезновению редких видов рыб. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 20 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметила, что красная икра обладает похожими свойствами, однако её добыча не ставит рыб на грань вымирания.

«Поэтому не обязательно употреблять именно чёрную икру осетровых. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах», — считает Супрун.

В комментариях пользователи социально сети выразили мнение, что с текущим уровнем жизни населения осетровым на Украине ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что жители страны вынуждены тратить на еду половину своего заработка, поскольку слишком много едят.

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