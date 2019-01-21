Черноморский флот взял под контроль действия эсминца «Дональд Кук»

Москва, , 07:55 — REGNUM Силы российского Черноморского флота взяли на контроль все маневры американского эсминца «Дональд Кук» после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что контроль за действиями эскадренного миноносца ВМС США будет осуществлять сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», также за «Дональдом Куком» будут наблюдать при помощи электронных и технических средств российского флота.

Напомним, иностранный военный корабль вошел в Черное море вечером 19 января, он сможет находиться в Черном море не более 21 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Валерий Чалый назвал движение эсминца ВМС США «Дональд Кук» в направлении Черного моря «хорошей новостью».

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