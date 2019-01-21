Эксперт оценил шансы США отразить ядерную атаку России

Берлин, , 07:54 — REGNUM В случае крупномасштабного конфликта Соединенные Штаты не смогут отразить массированный ядерный удар со стороны России, об этом заявил эксперт по разоружению из немецкого университета Дортмунда Юрген Альтман.

Таким образом эксперт прокомментировал планы президента США Дональда Трампа модернизировать американские системы ПРО и вывести в космос специальные беспилотники, которые могли бы защитить страну от нападения.

По словам Альтмана, наивно полагать, что от ракет можно защититься так называемым «щитом», поскольку у ракет-перехватчиков не более 10% шансов попасть в цель. Кроме того, считает эксперт, увеличение числа ракет-перехватчиков на Аляске сможет обеспечить некоторую защиту со стороны КНДР и Ирана, но не от массированной атаки со стороны России.

Читайте также: США намерены создать готовую систему ПРО в космосе до 2030 года

Напомним, ранее глава Белого дома представил в Пентагоне новую стратегию противоракетной обороны США. Ее цель Трамп сформулировал достаточно просто: «…Чтобы мы могли обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную против Соединенных Штатов, в любое время и в любом месте».

В речи американского лидера также подчеркивается, что Вашингтон не пойдет ни на какие ограничения, касающиеся разработки и развертывания своих средств противоракетной обороны.

Читайте также: Трамп обязуется защитить Америку от любой вражеской ракеты