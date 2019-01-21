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В Токио начали готовить весенний визит Абэ в Москву

Политика

Одной из целей повторного приезда может стать попытка смягчения жесткой позиции России по вопросам передачи под контроль Токио южных Курил

Токио, 21 января 2019, 07:25 — REGNUM  Повторная российско-японская встреча на высшем уровне в Москве может состояться уже весной текущего года. Об этом со ссылкой на слова пресс-службы премьер-министра Японии Синдзо Абэ пишет 21 января газета «Майнити симбун».

Отмечается, что в настоящее время проработкой вопросов, связанных с таким визитом, занимается администрация главы японского правительства. Сообщается, что одной из целей повторного визита может стать попытка смягчения жесткой позиции России по вопросам передачи под контроль Токио южных Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и главы японского правительства Синдзо Абэ. Ожидается, что в ходе переговоров будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора между двумя странами.

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Добавим, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявления Абэ о претензиях Токио на южные Курилы, подчеркнув, что такие высказывания существенно осложнят переговоры.

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Российско-японские отношения
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