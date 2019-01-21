Филарет рассказал, как отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ

Киев, , 07:24 — REGNUM Украина может забрать Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) с помощью юридического механизма, который приняла Верховная рада, об этом в интервью ТСН заявил глава бывшего «Киевского патриархата» раскольник Филарет (Денисенко).

Так, заявил Филарет (Денисенко), по принятому закону УПЦ МП должна собрать братию и перерегистрироваться в Российскую православную церковь, но она «этого не захочет», после чего она «не будет иметь юридического права».

«А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности и лавры», — считает Филарет — Денисенко.

Напомним, ранее Верховная рада приняла скандальный закон, названный некоторыми украинскими СМИ «законом о церковном рейдерстве». Так, опираясь на этот закон, сторонники неканонической Православной церкви Украины смогут «переводить» общины в подчинение к раскольникам, а также отнимать церковное имущество и захватывать храмы.

Читайте также: Вовлечь местную власть в борьбу с УПЦ: Рада приняла закон о переходе общин