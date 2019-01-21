Более 147 тыс. человек участвовали в протестах во Франции — СМИ

Париж, , 07:27 — REGNUM Согласно движению «желтые жилеты», во Франции собралось более 147 тыс. активистов вместо 84 тыс., объявленных властями, сообщает Le Figaro.

Группа в Facebook Le Nombre Jaune, которая ведет подсчет активистов, указывает, что в эти выходные движение «желтые жилеты» собрало минимум 147 365 демонстрантов.

Министерство внутренних дел Франции насчитало около 84 тыс. «желтых жилетов», вышедших на демонстрацию во Франции. По данным министерства, мобилизация в Париже немного снизилась: 7 тыс. активистов против 8 тыс. неделей ранее.

Известно, что заявление властей о количестве активистов движения «желтые жилеты» было оспорено демонстрантами с самого начала этого движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что около 300 человек были задержаны во Франции в ходе десятой по счету акции протеста «желтых жилетов», которая прошла 19 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции задержали около 300 участников протеста