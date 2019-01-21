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Президент Буркина-Фасо отправил в отставку премьер-министра

Политика

Меры были приняты ради безопасности, так как в последнее время в стране участились случаи нападений джихадистов

Уагадугу, 21 января 2019, 08:01 — REGNUM  Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Кабора 18 января объявил об отставке премьер-министра страны Пола Каба Тиба и его правительства, сообщает Daily Monitor Uganda.

В последние месяцы многие политические оппоненты требовали отставки премьер-министра Тиба и министров безопасности и обороны в его правительстве.

Официальные причины не названы, однако некоторые источники сообщают, что президент Кабора хочет внести изменения в правительство страны, с 2015 года страдающей от атак джихадистов и захвата заложников.

Атаки джихадистов происходят не только против граждан страны, но и в отношении граждан иностранных государств, что подрывает международный авторитет Буркина-Фасо.

Самые громкие преступления джихадистов — предполагаемое похищение гражданки Канады Эдит Блэйс и ее партнера гражданина Италии Луки Тачетто, они числятся пропавшими с середины декабря, а 16 января похищенный джихадистами геолог из Канады был найден мертвым.

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Отставки и назначения
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