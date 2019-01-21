Трамп пожалел о «старом добром» глобальном потеплении

Вашингтон, , 05:42 — REGNUM На фоне непогоды в США американский президент Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление!» — отметил Трамп.

Он порекомендовал согражданам оставаться дома в плохую погоду. На большую часть территории США обрушились невероятные снегопады и почти рекордные морозы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в США были отменены или задержаны тысячи авиарейсов из-за сильных ливней и снегопадов. Снег и гололедица спровоцировали рост количества ДТП.

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