Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по буферной зоне в Сирии

Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Переговоры по созданию на северо-востоке Сирии зоны безопасности будут ускорены. Об этом во время телефонной беседы договорились президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

Эрдоган заявил о готовности Анкары к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в районе сирийского Манбиджа. Турция рассчитывает не дать силам самообороны сирийских курдов (YPG) дестабилизировать ситуацию, отмечено в заявлении.

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Лидеры также договорились принять меры по уничтожению остатков в Сирии группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также приложить усилия, чтобы она не восстановилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил о необходимости создания 30-километровой буферной зоны в Сирии. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын одобрил эту идею, отметив, что Турция готова вести мониторинг этой территории.

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