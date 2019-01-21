Помпео подумывает о выдвижении в сенат США

Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео может стать кандидатом в сенаторы США в 2020 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Отмечается, что Помпео пока раздумывает о выдвижении своей кандидатуры от штата Канзас в связи с появлением вакантного места. Действующий сенатор Пэт Робертсон объявил, покинет свой пост по истечении нынешнего срока.

Республиканцы во главе с лидером большинства в сенате активно сподвигают Помпео к участию в выборах, однако бывший директор ЦРУ и экс-конгрессмен от Канзаса пока не принял решения на этот счет.

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео стал госсекретарем США в апреле 2018 года, сменив на этом посту Рекса Тиллерсона.