Ющенко обвинил российский народ в любви к рабству

Киев, , 03:55 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Ющенко полагает, что российский народ предпочитает свободе рабство и «хочет царя». Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Жители России не любят свободу — они любят рабство, такова их натура как народа. Также они не стремятся к демократии, полагает Ющенко.

Экс-глава Украины сослался на слова писателя Алексея Толстого, отмечая, что существуют «две Руси». Одна из них — Киевская Русь, в которой присутствуют характерные черты Европы, сотворившая мировую культуру. Вторая — Русь Тайги, именно о ней идет речь, уточнил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ющенко заявил, что Россия якобы разожгла шесть конфликтов в Восточной Европе, включая войну в Донбассе. Вину за это он также возложил на европейские страны, которые не научились противодействовать российской политике.

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