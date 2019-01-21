Япония требует от России Курилы. К нам едет ревизор!

Владимир Микоян, , 01:03 — REGNUM

Каждая встреча Президента России с его личным другом, премьером Японии С. Абэ, сжигает часть того бикфордового шнура, который может закончиться взрывом огромной силы в нашей стране — отторжением для начала Малой Курильской гряды от России в пользу «дружественной» Японии. Хотя ещё не совсем, и даже в отдалённой перспективе совсем не дружественной, во всяком случае по русским понятиям дружбы. Если называть вещи своими именами, позорный и унизительный акт передачи островов задумано исполнить как бы авансом в расчёте на финансовое, инвестиционное цунами, которое по прогнозам около-кремлёвских предсказателей погоды и их подстрекателей в Токио должно неминуемо нахлынуть на нас с берегов Японии.

И каждая встреча приносит любопытные сюрпризы в развитии этого сюжета. Так, президент России, будучи в Японии, на совместной пресс-конференции с премьер-министром С. Абэ сделал совершенно непостижимое заявление о том, что пресловутая Совместная декларация 1956 г, которую по просьбе Токио стороны решили взять за основу будущего мирного договора, с той поры ещё не вступила в силу ! Цитата В.В. Путина:

«Декларация вступала в силу — и это там написано, после (Президент сделал ударение на этом слове — В.М.) заключения мирного договора».

Трудно вообразить себе, что наш Президент, неоднократно демонстрировавший прекрасную память, детальное знание проблем, свободное оперирование точными цифрами (что не раз проявлялось, скажем, в многочасовых теле-встречах с гражданами России) не знает содержания того короткого текста документа, на базе которого строится план отторжения островов Малой Курильской гряды от России. Тем более, маловероятно, что он не изучил вопрос перед поездкой в Японию, зная, что ему придётся отвечать там публично на вопросы — совместная пресс-конференция заранее была включена в программу визита.

Допустим Президент оговорился, просто ошибся от волнения перед журналистами, если не предположить, что нас принимают за неучей и вводят в заблуждение, уверяя, что, мол, ещё ничего драматичного не происходит, поэтому не стоит поднимать шум. Но шуметь, когда лидеры окончательно ударят по рукам, а затаившаяся до сих пор Государственная Дума (её практически тотальное молчание показательно !) утвердит эту сделку, будет уже поздно.

Наведём всё же ясность с Совместной декларацией. Реальность в том, что она на самом деле вступила в силу — она была одновременно, 8 декабря 1956 г. ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР и Парламентом Японии, а 12 декабря 1946 г. произошёл обмен ратификационными документами. Именно поэтому конкретные положения Декларации стали энергично выполняться в отсутствие мирного договора: установлены дипломатические отношения, открыты посольства и консульства, репатриированы находившиеся в СССР японские военнопленные (в том числе военные преступники), СССР поддержал вступление Японии в ООН (состоялось 18 декабря 1956 г.), отказался от взимания с Японии репараций, были заключены двусторонние соглашения в разных сферах, начали зарождаться первые коммерческие связи — были подписаны торговый договор и соглашения о товарообороте и платежах. Практически всё, что предусматривалось Декларацией, было реализовано. Что же получается — всё это происходило как бы на «пустом месте», само собой, без юридической основы, просто по доброй воле сторон ?!

Из всех немногих конкретных статей Декларации (7 из 10) осталась нереализованной, дремлющей, только одна, можно сказать, ключевая — статья IX, гласившая: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией». Так что не Совместная декларация не вступила в силу, а не была введена в действие именно эта статья (и слава богу !). И в этом смысле неудивительна тревога российской общественности: неужели именно ради статьи, где говорится о готовности передать острова, вытащили из сундука давно состарившуюся, потускневшую Декларацию, и онавзята сейчас за основу будущего мирного договора — другой-то неисполненной статьи в ней не осталось ?! Ведь очевидно, что это могло быть сделано именно в территориальных интересах Японии, но для чего так уж потакать японским вкусам? Да — близкие соседи, но не близкие же родственники !

Пресс-секретарь Президента Д. Песков публично попытался объяснить, но не получилось: «Вести переговоры, скажем так — «в воздухе», не опираясь на какую-то базу, очень сложно. Именно поэтому оба лидера приняли решение взять за основу Совместную декларацию 1956 г.». Первое — аксиома, второе — так и остаётся загадкой. Из одного совсем не следует другое.

Путин на той пресс-конференции успокаивающе добавил, что «там (т.е. в связи с применением Декларации — В.М.) ещё очень много нюансов и проблем». Тогда странно, зачем же такой малопригодный материал взяли за основу переговоров, не проще ли было бы поручить МИДам обеих стран сочинить «с чистого листа» и согласовать свежий, отвечающий современным реалиям, крупный и многоплановый Договор о добрососедстве, причём без занозы «территориального вопроса» ?!Вот заодно и проверили бы японцев, для каких целей им так нужен мирный договор. Ведь именно они убедили нашего Президента, что отсутствие мирного договора (несмотря на 73 года вполне мирных взаимоотношений и официально зафиксированного прекращения состояния войны) — «ненормальное положение».

«Из декларации непонятно, под чей суверенитет могут быть переданы острова» — задаётся вопросом Президент РФ. Не стоит заниматься расщеплением волоса — совершенно ясно, что их предполагалось тогда и предполагается сейчас передать под суверенитет Японии. А чей же ещё, не американский же?! Хотя так и может фактически произойти, если эта акция будет всё-таки реализована. США во всём этомполитическом вальсе совсем не третий лишний и привыкли вести себя, как хозяева на японской земле. А почему бы и нет, если им всё там позволено на основе Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности?! А с усилением Китая усиляется и роль США как защитника Японии. Вот уже и американскую ПРО там разместили… Просто Вашингтон сейчас держится в тени и ждёт развязки в пользу своего главного, стратегического военно-политического союзника вне сферы НАТО.

Интересно Президент России сформулировал заботу о людях: «Главное (решить — В.М.) — в отношении людей, которые так или иначе связаны с этими территориями».О ком говорит наш Президент: о жителях Курил, постоянно там проживающих, о сезонных рабочих рыбных промыслов или о японцах, «имеющих отношение» к островам ?

С. Абэ решил помочь прояснить этот зависший в воздухе вопрос и подыграть «другу Владимиру», облегчить рекламу благотворности перехода островов в японскую собственность. Он недавно милостиво заявил, что российские жители островов — так и быть, могут остаться там, где сейчас находятся. Но не рассчитал, точнее просчитался — он-то решил, что всё уже на мази и пора расставлять рюмки для праздничного банкета. А россияне оказались какими-то неблагодарными, непостижимыми для японского меркантильного представления о них патриотами — вся страна вместе с жителями Курил возмутилась посулами такой щедрости с барского японского плеча в отношении пока ещё чужой для С. Абэ территории и загудела. Подпортили наши люди тот благоприятный фон, с которым в Кремле (точнее в Сочи) рассчитывали принимать сочередным визитом японского гостя, и ждут теперь итогов его ревизии, как обстоят дела на российской стороне, всё ли «утрясли» к его приезду.

Власть между тем пытается нам внушить, что ни о чём ещё не договорено. Мол, встречи лидеров, включая «с глазу на глаз», ничего крамольного не несут, продолжаются своим чередом (а эта станет уже 25-й !), но на них никакие кардинальные решения не принимаются. Отлично — тогда самое время откатить назад, но не отложить, а отбросить на будущее из любых документов — причём навсегда, бесповоротно, идею передачи островов. Прямо, однозначно и громко объявить об этом гражданам России, сделать это непреложным принципом на будущее в отношениях с нашим дальневосточным соседом, как это и было раньше. Какое-то невнятное «раскрытие потенциала российско-японских отношений» ценой передачи наших территорий не должно пройти и японцам не стоит питать на этот счёт никаких иллюзий. Если им не нравится — это их проблема, а мы уж постараемся пережить их огорчение, хотя и без сочувствия. Потерпим, пока потенциал отношений не начнёт раскрываться за счёт чего-то другого. У американцев есть поговорка: «Будем строить мост, когда достигнем берега реки». Японии, кстати, ещё предстоит немалый самостоятельный путьк этому берегу и в политической, и в военной, и в экономической сфере, чтобы зародить у нас к ней ростки хотя бы обычного доверия, не говоря уже о его «подлинной» вариации.

К чеканной фразе, когда-то произнесённой Президентом (а большинство граждан России готово под ней подписаться): «Россия территориями не торгует», следует вслух добавить: «а также не ведёт по ним переговоры, не дарит, ни на что не обменивает и не сдаёт в аренду». Ничто иное, кроме этой простой и чёткой формулы нас не успокоит и не устроит. После этого могут переговариваться один на один сколько угодно и говорить о чём угодно, встречаться так часто, как велит душа. Начать работу над мирным договором (а правильнее было бы назвать Договор о добрососедстве), если уж двум лидерам так хочется через него войти в историю (как это предлагал В. Путину японский премьер), на иной основе, не предусматривающей уступки российской территории благодаря личной дружбе, и ни под каким соусом, и ни за какие неземные блага.