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В Минобороны Турции назвали Мюнбич и восток Евфрата «проблемными областями»

Политика

«Мы завершили подготовку (к проведению операции)»

Анкара, 20 января 2019, 23:24 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Турции приступят к проведению операции в Мюнбиче и на востоке Евфрата тогда, когда придет время. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в своем обращении по случаю 1-й годовщины начала операции ВС Турции «Оливковая ветвь».

«Проблемными областями в Сирии являются Мюнбич и восток Евфрата, — сказал Акар. — Мы завершили подготовку (к проведению операции)».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 января 2019 г. пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что вооруженные силы Сирии не должны быть «допущены в город Манбидж», который находится под контролем «Сирийских демократических сил».

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Война в Сирии
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