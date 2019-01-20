Над аэропортом Донецка будет развеваться украинский флаг — Порошенко

Киев, , 21:59 — REGNUM Аэропорт в Донецке, разрушенный во время боевых действий, будет восстановлен. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти Украины) отстроим аэропорт в Донецке, а на его высокой контрольной башне всегда будет развеваться украинский флаг», — написал украинский лидер.

По его словам, воздушная гавань в Донецке, которая на данный момент находится под контролем ДНР, будет «самой современной».

18 января министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила, что власть в Киеве решила для себя, что может не считаться с мнением населения Украины.

«Именно поэтому возник конфликт (в Донбассе), — сказала она. — Именно поэтому мы до сих пор и договориться не можем никак с представителями Киева в Минске».

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