В Грузии суд оштрафовал партию, устроившую акцию против ЕНД

Тбилиси, , 21:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес решение о наложении штрафа на партию «Альянс патриотов Грузии» за незаконные пожертвования в адрес кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, сделанные в период между первым и вторым турами выборов президента.

Соответствующую информацию распространила телекомпания «Рустави-2», сообщив, что причиной наложения штрафа была организованная «Альянсом патриотов» серий акций протеста «Нет нацам, нет злу». Акция была направлена против «Единого национального движения», кандидат которого Григол Вашадзе выступал конкурентом Саломе Зурабишвили во втором туре. Но носила эта акция характер явной поддержки «независимого кандидата» Зурабишвили, за которого «активно болела» и правящая партия «Грузинская мечта».

Пожертвования «Альянса патриотов» изучила Служба государственного аудита, точнее, ее департамент финансового мониторинга политических партий и организаций, и выяснила, что эта партия потратила на организацию акций в сумме 15 295 лари. А так как Служба госаудита расценила эти пожертвования как незаконные, а адресатом пожертвований признала Саломе Зурабишвили, то в иске в суд потребовала наложения на «Альянс патриотов» штрафа в двойном размере от этой суммы — 30 590 лари.

Интересно, что служба госаудита сочла незаконными и пожертвования, сделанные в адрес других избирательных субъектов, но телекомпания «Рустави-2», явно проводящая интересы «Единого национального движения», об этих фактах умолчала. В частности, на основании обращения службы госаудита на 20 тысяч лари был оштрафован Лаша Цуцкиридзе как физическое лицо, пожертвовавшее «Единому национальному движению» 10 тысяч лари. Это пожертвование также было признано незаконным, а партию суд обязал перечислить полученную сумму в бюджет.

Аналогичным образом был оштрафован гражданин Николоз Далакишвили на 4 тысячи лари за то, что, по оценке Службы госаудита, незаконно пожертвовал партии «Европейская Грузия» 2 тысячи лари. Партию суд также обязал перечислить незаконное пожертвование в бюджет.

Кроме того, служба госаудита направила в суд материалы еще по 9 делам о незаконных пожертвованиях как в адрес Саломе Зурабишвили, так и в адрес других политических субъектов. Движение «Я защищаю свободу» потратило 16 400 лари на аренду площадей в Телави, Рустави, Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Движение также было направлено против «Единого национального движения», а потраченная им сумма расценена как незаконное пожертвование для Саломе Зурабишвили. Служба госаудита требует наложения на нынешнего президента Грузии штрафа в размере 32 800 лари. Еще один акт о взыскании с Саломе Зурабишвили штрафа в размере 18 400 лари составлен в связи с расходами на транспортировку людей в регионах, которые произвело движение «Нет нацизму» (движение также было направлено против ЕНД и расценено как акция в поддержку Зурабишвили). Это же движение потратило на аренду офиса в Тбилиси $3 тысячи, что Служба госаудита признала незаконным пожертвованием в адрес Зурабишвили и, переведя сумму в лари, составила акт о взыскании с нынешнего президента 16 320 лари.

Правящая партия «Грузинская мечта» профинансировала размещение агитационных предвыборных постов на своей странице в соцсети Facebook на сумму 99 585 лари, что также признано незаконным пожертвованием, и в данном случае Служба госаудита требует взыскания с «Грузинской мечты» 199 170 лари.

Не осталось вне внимания службы госаудита и «Единое национальное движение», которое, по данным аудиторов, получило в предвыборный период незаконные пожертвования от ООО «Автохаус-Рустави 2011» в размере 30 000 лари. В данном случае акт составлен против самой компании, с которой Служба госаудита потребовала взыскать 60 000 лари, а «Единое национальное движение» обязала перечислить сумму пожертвования в бюджет.

Партия «Европейская Грузия» в предвыборный период использовала для собственных целей 17 офисов, арендованных субъектом «Движение за свободную Грузию». Данный факт расценен как незаконное пожертвование. Расходы на аренду офисов составили 51 737 лари, и соответственно, служба госаудита требует взыскания с «Европейской Грузии» как получателя пожертвования 103 474 лари. По оценке аудиторов, этой же партии незаконно пожертвовала 10 000 лари гражданка Натия Милдиани, и в данном случае Служба госаудита требует взыскания с нее 20 000 лари, а партия должна будет перечислить полученное пожертвование в бюджет.

Одно из вынесенных Тбилисским городским судом на основании обращения Службы госаудита решений уже обжаловано. Как сообщили телекомпании «Рустави-2» в «Альянсе патриотов», партия считает решение суда первой инстанции несправедливым, так как акция ее была направлена против ЕНД и не может расцениваться как незаконное пожертвование в адрес Саломе Зурабишвили. Партия обжаловала это решение в Тбилисском апелляционном суде.

Напомним, что выборы президента Грузии 2018 года проходили в 2 тура — 28 октября и 28 ноября, и в результате выборов главой государства стала Саломе Зурабишвили. Период между первым и вторым турами проходил в атмосфере острого противостояния между двумя вышедшими во второй тур кандидатами и стоящими за ними партиями. Так как по итогам первого тура положение Саломе Зурабишвили оказалось достаточно шатким, «Грузинская мечта» и ее соратники организовали активную кампанию поддержки Зурабишвили и напоминания населению Грузии о «насильственном режиме Саакашвили и его соратников». Кампания по развенчанию «насилия» выражалась в вывешивании на центральных улицах и трассах баннеров соответствующего содержания, публикации постов и видеозаписей в соцсетях и в эфире телеканалов и в акциях под лозунгами «Нет нацам, нет злу».