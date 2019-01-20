Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме — СМИ

Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Во Вьетнаме может пройти второй саммит США — КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Чиновники администрации (администрации президента США) планируют провести второй саммит президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме», — передает вещатель.

19 января пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила журналистам о том, что встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп решил провести в конце февраля.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что он ждёт новой встречи с Ким Чен Ыном с «нетерпением».

Читайте также: Трамп определился со сроками встречи с Кимом

А также: Ким Чен Ыну лично в руки доставили письмо от Трампа