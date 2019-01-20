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Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме — СМИ

Политика

В конце декабря 2018 года глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что он ждёт новой встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном с «нетерпением»

Вашингтон, 20 января 2019, 21:36 — REGNUM  Во Вьетнаме может пройти второй саммит США — КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Чиновники администрации (администрации президента США) планируют провести второй саммит президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме», — передает вещатель.

19 января пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила журналистам о том, что встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп решил провести в конце февраля.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что он ждёт новой встречи с Ким Чен Ыном с «нетерпением».

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США и КНДР
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