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Трамп порекомендовал жителям США оставаться дома из-за непогоды

Политика

«Будьте осторожны..»

Вашингтон, 20 января 2019, 18:57 — REGNUM  Жителям США по возможности не стоит покидать свои дома из-за сильного снегопада и почти рекордных морозов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Будьте осторожны… — написал глава Белого дома, обращаясь к жителям США. — Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов».

Глава государства в шутку также добавил, что США не хватает «старого доброго глобального потепления».

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля 2018 г. президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что «ядерная проблема» на сегодняшний день является важнейшей в современном мире.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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