США поставили курдским отрядам в Сирии новейшие ПТРК

Дамаск, , 18:51 — REGNUM 18 января днем большая колонна бронетехники США и международной коалиции направилась в город Манбидж, расположенный в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Соответствующее видео опубликовано в Твиттер-аккаунте Rojava Resistance.

Колонна направлена для усиления обороны города Манбиджа с учетом сосредоточения на северных окраинах города большого количества боевиков из протурецких группировок.

По информации турецких СМИ, США также поставили свои передовые противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW курдским вооруженным формированиям, которые находятся в городе Манбидж. С помощью этих ПТРК, считают в специальных силах ВС Турции, курдские отряды готовят ловушку для турецких танков, собирающихся войти в город.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от реки Евфрат, если США вовремя не выведут свои войска из Сирии.

На днях президент США Дональд Трамп, со своей стороны, предупредил на своей странице в Твиттер, что США «опустошат Турцию экономически, если она ударит по курдам».

Следует также заметить, что Манбидж с трех сторон окружен силами Сирийской арабской армии, которая заняла позиции вокруг него, чтобы предотвратить турецкое вторжение.