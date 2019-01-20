Позиция Токио по Южным Курилам осложнит переговоры Путина и Абэ — Ушаков

Москва, , 18:20 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях Токио на Южные Курилы.

По его словам, данные заявления японского политика сильно осложнят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Москве 22 января.

«(Заявления премьер-министра Японии Абэ) осложнили переговорный процесс», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что в ходе переговоров политики рассмотрят вопрос о заключении мирного договора между двумя странами.

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