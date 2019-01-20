Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля

Дамаск, , 15:27 — REGNUM Система противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразила израильскую атаку на юге Сирии. Об этом сегодня, 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

По данным сирийских военных, все израильские ракеты, запущенные по целям в Сирии, были сбиты. По данным телеканалаIkhbariya, сирийские ПВО сбили пять израильских ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая израильская атака на Сирию была проведена в ночь на 12 января. Под удар попал склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.

После израильского удара 12 января власти Сирии потребовали от Организации Объединённых Наций принять меры для предотвращения атак Израиля. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто признал, что израильская армия атаковала Сирию. По словам главы израильского правительства, удары израильской армии направлены на выдворение Ирана из Сирии.