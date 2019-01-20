США грозят Турции – Турция отвечает

Ариф Асалыоглу, , 14:17 — REGNUM

Президент Эрдоган написал в российскую газету

Как сообщает канал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал статью в российской газете «КоммерсантЪ» под заголовком: «Сотрудничество между Россией и Турцией имеет решающее значение для решения сирийского кризиса». Как заявил Эрдоган, «мы не собираемся спрашивать кого бы то ни было о том, как бороться с терроризмом. Мы оставляем за собой право, когда для этого возникнут подходящие условия, преследовать террористов, угрожающих нашей стране с сирийской территории». Он пояснил, что гражданская война, которая продолжается в Сирии с 2011 года и унесла за это время жизни сотен тысяч людей, перешла на новый этап после решения Вашингтона вывести свои войска из региона. Напомнил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в декабре турецкая сторона в очередной раз подчеркнула свою решимость сделать необходимые шаги для восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Эрдоган отметил, что для достижения этих целей Турция и Российская Федерация должны продолжать сотрудничество и координацию своих действий: «Действительно, соглашение по Идлибу, которое мы обсуждали в прошлом году, является самым ярким свидетельством того, что наше сотрудничество имеет огромное значение для защиты интересов как наших стран, так и народа Сирии».

Цифры по безработице в Турции

Газета Sözcü цитирует данные Статистического института Турции (TÜİK) о безработице за сентябрь-октябрь и ноябрь 2018 года. Согласно отчету, уровень ее в этот период достиг отметки в 11,6%. В предыдущем периоде составлял 11,4%. Количество безработных граждан Турции в возрастной группе от 15 лет и старше в октябре 2018 года увеличилось на 501 тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 миллионов 788 тысяч человек. Уровень безработицы увеличился на 1,3 пункта и составил 11,6%. В октябре 2018 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году уровень участия в рабочей силе увеличился на 0,6 пунктов и достиг отметки в 53,7%, в то время, как число экономически активного населения (рабочей силы) выросло на 726 тысяч человек и составило 32 миллиона 658 тысяч человек. Доля женщин в участии в рабочей силе за тот же отрезок времени составила 34,8% с приростом на 0,6 пунктов, а доля мужчин — 73% с тем же приростом в 0,6.

Трамп грозит Анкаре

Согласно SamanyoluHaber, президент США Дональд Трамп написал твит: «Если Турция ударит по курдам, мы разрушим ее в экономическом плане. Буферная зона длиной в 22 мили (32 км) может быть создана. В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию». Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что твит Трампа в отношении Анкары не повлияет на решение выхода американских войск из Сирии. Помпео добавил, что администрация Трампа решительно настроена в вопросе «преследования Турцией курдов», а на вопрос об угрозах Трампа в адрес турецкой экономики ответил: «Это нужно спросить у него самого, я предполагаю, что он имел в виду санкции или что-то в этом роде».

Реакция турецких властей

По сообщению газеты BirGün, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа в адрес Турции. «Стратегические партнеры не общаются через социальные сети. Господин Трамп дважды звонил господину Эрдогану и сообщил, что они собираются выйти из Сирии. Всего два дня назад мы общались с Помпео. Визит Болтона еще не сошел с повестки дня. Мы также направляем свой ответ США. В отношении 30-ти километровой буферной зоны нам не поступало никаких предложений от США, но это и не их идея. Это предложение нашего уважаемого господина президента всей Европе, в том числе и России. Мы поднимали данный вопрос во время каждой нашей встречи. Администрация Обамы не относилась к этому серьезно. С разными отговорками они не поддерживали эту нашу идею. А теперь, видя решимость Турции, подняли эту тему», — заявил Чавушоглу.

Кто стоит за попыткой государственного переворота?

В материале Gazetemanifesto сообщается, что бывший бригадный генерал Эрхан Джаха, один из 221 подозреваемых в участии в событиях, происходящих в генеральном штабе Турции во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, выступил во время последнего заседания суда по делу. «Начальник Генштаба, командование вооруженными силами Турции и руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) располагали информацией, планом и контролировали попытку переворота. Это подтвердится, если они предстанут перед судом и дадут показания. Вооруженные силы Турции оказались в западне этого выдуманного переворота и в итоге в настоящее время подвергнуты «чистке». Кто стоит за планом путча? 16 июля, осознав суть произошедшего, я понял, что вооруженные силы попали в ловушку, и вместе с ними среди жертв этой ловушки оказался и я», — заявил Джаха. Подозреваемый на суде не согласился с предъявляемыми ему обвинениями и зачитал письмо, отправленное им после ареста главе генштаба Турции генералу Хулуси Акару. В письме Джаха указывает на многие нестыковки касательно попытки переворота: «Я думаю, что это гражданский переворот, спрятанный под видом военного». В свое оправдание он заявил о том, что не может понять, каким непостижимым образом военнослужащие не были проинформированы о происходящем. «Слова командующего армией специального назначения Зекаи Аксакаллы очень важны. «Во время чрезвычайных ситуаций для военных в силу немедленно вступает приказ не покидать свои подразделения. Если бы этот приказ был отдан, путч был бы разоблачен», — сказал Аксакаллы. Неужели люди, которые отдали всю свою жизнь этой профессии, не подумали бы об этом? Ничего бы не произошло, если бы военных проинформировали о перевороте моментально. Я и тысячи других военнослужащих сейчас бы не испытывали подобного позора», — добавил бывший бригадный генерал.

Турция поделится с Катаром танковым заводом

Эрдоган Сюзер из газеты Sözcü пишет о том, что Эрдоган сделал заявление в отношении продажи танкового завода: «Приватизации не будет, будут переданы только некоторые ограниченные права на эксплуатацию». В ответ на это заявление заместитель председателя Народно-демократической партии (НРП) Энгин Озкоч отметил: «Становится ясно, что танковый завод, принадлежащий турецким вооруженным силам, переходит в управление армии Катара. Потому что основным партнером BMC (турецкая автомобилестроительная компания) с 49,99% акций является катарская армия». Заявления Эрдогана вызвали реакцию в заводском рабочем профсоюзе Türk Harb-İş. Яшар Явуз, председатель филиала профсоюза в Сакарье отметил, что после объявления о продаже завода компании ВМС, моральный дух и мотивация рабочих резко упали. «Еще даже нет данных по тендеру. И самого тендера не было. Когда мы сказали о том, что завод будет передан фирме ВМС, они нам ответили: «С чего вы взяли, ничего подобного», — отметил Явуз. Он также добавил, что метод передачи прав на эксплуатацию является методом приватизации и что ранее Türk Telekom и турецкие энергораспределительные компании были приватизированы таким же образом, в результате чего рабочие полностью потеряли свои права.

США предупредили Турцию

Публицист газеты Milliyet Сейфеттин Эрсоз пишет о том, что американская делегация, прибывшая в Турцию для того, чтобы обсудить предложение о продаже систем ПРО Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, завершила двухдневные переговоры. Во время встречи в министерстве оборонной промышленности Турции была затронута тема обеспокоенности США тем, что зенитно-ракетные комплексы С-400 будут взаимодействовать с истребителями F-35. Американцы отметили, что если Турция приобретет С-400, Россия завладеет определенной информацией, например, характеристиками F-35 и их диапазоном обнаружения. В ходе двухдневных переговоров рассматривались также технические детали предложения на сумму 3,5 миллиардов долларов. В связи с изменениями, произошедшими в последний момент, министр оборонной промышленности Турции профессор Исмаил Демир не принял участие в переговорах на более низком уровне. Делегация США проинформировала участников совещания об особенностях и некоторых деталях, касающихся систем Patriot. Также на повестке дня звучали такие темы, как выгодные кредиты, обмен технологиями и совместное производство.

Из Турции депортирована голландская журналистка

Согласно информации, полученной каналом NTV, голландская журналистка Йоханна Корнелия Боерсма была депортирована из Турции. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он отметил, что это решение не связано с профессиональной деятельностью журналистки в Турции. По словам Алтуна, Боерсма была депортирована в связи с поступившей от голландской полиции информации о ее «связи с террористической организацией».

Теракт в сирийском Манбидже

По сообщению AktifHaber, в сирийском городе Манбидж в районе, патрулируемом международными коалиционными силами во главе с США, произошел взрыв. В результате теракта, осуществленного террористом-смертником, погибли 13 гражданских лиц и четверо американских военных. Ранены по меньшей мере 20 человек. Ответственность за террористический акт взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь Военного совета Манбиджа Шарфан Дервиш заявил о том, что взрыв произошел на многолюдной улице, недалеко от ресторана, который часто посещали представители Сирийских демократических сил. Очевидцы сообщили, что во время подрыва в ресторане находились руководители Совета и члены комитета.

Боевики, совершившие теракт в Манбидже, работают на турецкую разведку?

По данным Shaber3, террорист-смертник взорвал себя в контролируемом «Отрядами народной самообороны» (YPG) Манбидже, в результате чего погибли четверо американских военных, 13 мирных жителей и один представитель YPG. Как минимум 20 человек получили ранения. Информационное агентство Amak, известное своей близостью к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявило, что террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение. Военный совет Манбиджа утверждает, что они арестовали боевиков, подчиняющихся турецкой разведке, которые планировали новые теракты. В заявлении говорится о том, что во время налета на логово террористов было арестовано семь человек, «сотрудничающих с Турцией». Согласно полученной информации, в результате рейда было изъято оружие и боеприпасы, в том числе ручные гранаты, автоматы Калашникова и винтовки М6.

Лавров оценил создание буферных зон в Сирии

CNN Türk сообщает о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве ответил на вопросы о планах Трампа в отношении создания буферной зоны в Сирии. Лавров заявил, что план нужно рассматривать в рамках территориальной целостности Сирии: «Все эти вопросы следует рассматривать в рамках скорейшего установления территориальной целостности Сирии. Этот вопрос будет обсуждаться, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Я хотел бы повторить, что конечная цель здесь заключается в восстановлении суверенитета и территориальной целостности республики, под чем подписались США, Турция, Россия и все остальные члены ООН. При этом мы несомненно будем добиваться безопасности и учета интересов для всех вовлеченных сторон и всех соседей Сирии, в том числе и Турции».