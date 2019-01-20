В Германии могут запретить использовать оборудование Huawei для сетей 5G

Берлин, , 13:40 — REGNUM Правительство Германии рассматривает вопрос о запрете использования оборудования китайской компании Huawei при строительстве сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает CNBC.

О том, что этот вопрос рассматривается правительством Германии, впервые сообщила немецкая газета Handelsblatt. Представитель федерального министерства экономики и энергетики Германии подтвердил эту информацию изданию CNBC.

«Безопасность будущей сети 5G имеет большое значение для правительства. Федеральное правительство будет руководствоваться этим при строительстве будущей сети», — сообщили в министерстве.

Эксперт компании Digital Shadows Джеймс Чаппелл предположил, что китайская компания может столкнуться с такими же проблемами и в других европейских странах. Он отметил, что сети 5G являются основой критически важной инфраструктуры, включая транспорт и коммунальное хозяйство.

«Германия является членом НАТО… думаю, что на это решение отреагируют и другие европейские страны, входящие в НАТО», — добавил Чаппелл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе министр юстиции Норвегии Тур Миккель Вара заявил, что в правительстве обсуждается вопрос о прекращении сотрудничества с Huawei в строительстве сетей 5G. Министр отметил, что в случае глубокого интегрирования телекоммуникационного оборудования, китайская компания сможет получать доступ к закрытой частной и государственной информации.