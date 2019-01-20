Глава Якутии прибыл в Новгородскую область почтить память погибших земляков

Великий Новгород, , 12:18 — REGNUM Делегация Якутии во главе с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым прибыла в Новгородскую область на празднование 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Сегодня, 20 января, делегация Якутии также посетит посетит Старорусский район, где на берегу озера Ильмень установлен мемориал воинам-якутянам.

«Якутяне высоко ценят то, как жители Новгородской области относятся к подвигу наших земляков, участвовавших в боях в Старорусском районе Новгородской области, сохраняют памятник воинам-якутянам», — отметил Айсен Николаев на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Стороны обсудили результаты сотрудничества между двумя регионами, достигнута договорённость о разработке дорожной карты, мероприятия которой помогут расширению сотрудничества. Взаимодействие намерены развивать в сфере спорта и молодёжной политики, сельского хозяйства и межрегионального товарообмена, социальной защиты населения, охраны памятников культурного наследия и другим.

«Я недавно на наблюдательном совете АСИ слушал доклад вашего министра по цифровому развитию и увидел очень многие вещи, которые делаются в Якутии и которые интересны Новгородской области. Нам было бы хорошо у себя этот практический опыт применить», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи.

Напомним, в 1943 году под Старой Руссой вела кровопролитные бои 19-я отдельная лыжная бригада, в составе которой воевали около 400 солдат из Якутии — большинство из них погибли с 23 по 25 февраля в ходе наступательной операции. Воинам не удалось полностью выполнить боевую задачу: глубоким обходом через Ильмень захватить деревни и наступать на Старую Руссу, перерезать шоссейную дорогу Старая Русса — Шимск. В результате бомбового удара авиации противника большинство солдат погибли. В 1968 году у деревни Буреги Старорусского района был воздвигнут памятник, надпись на котором гласит: «Вечная слава воинам-якутянам, погибшим в боях за освобождение Старорусского района от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году».

В 2000 году по инициативе правительства Якутии в деревне Устрека Старорусского района, на берегу озера Ильмень, был открыт мемориальный комплекс — стилизованное национальное жилище якутов ураса, стоящее на расколотой льдине. Внутри установлены гранитные плиты с именами воинов. На территории памятника — братская могила красноармейцев. На плитах мемориала высечены имена более 255 воинов-якутян, чьи имена удалось установить. В 2018 году у мемориала установлена национальная коновязь — сэргэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в февральские дни в Новгородской области ежегодно в память о подвиге воинов-якутян проводят массовый лыжный пробег.