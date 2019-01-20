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Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург

Политика

Эстонский журналист не осознает последствий

Москва, 20 января 2019, 12:04 — REGNUM  В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«Эстонский гражданин Вахур Кооритс, призывая разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, по определению не может считаться журналистом. Это — настоящий провокатор», — считает член Совфеда Франц Клинцевич.

Предназначение журналиста — передавать информацию, делая это максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями, указал сенатор. При этом, по его мнению, Вахур Кооритс даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации.

«Надеюсь, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию», — сказал Клинцевич.

Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, пишет Sputnik Эстония. Кроме того, он призвал приобрести военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту.

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