Канадский министр ответил китайскому послу

Оттава, , 10:48 — REGNUM Глава министерства общественной безопасности Канады Ральф Гудейл заявил, что предупреждение посла КНР не повлияет на решение канадского правительства. Об этом сообщает Reuters.

На заседании правительства министр общественной безопасности Ральф Гудейл заявил, что при решении вопроса о допустимости использования китайского телекоммуникационного оборудования в инфраструктуре мобильной связи пятого поколения (5G) правительство будет исходить только из интересов Канады.

Он отметил, что со стороны Китая звучали подобные предупреждения и прежде, например, когда в Австралии было принято решение о запрете использования оборудования Huawei для сетей 5G.

«Мы полны решимости отстаивать свои позиции, основываясь на том, что правильно для Канады», — подчеркнул Ральф Гудейл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января посол КНР в Канаде Лу Шае заявил, что, если Канада запретит использование китайского телекоммуникационного оборудования при строительстве инфраструктуры сети связи 5G, то столкнётся с негативными последствиями.