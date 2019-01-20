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Депутат Европарламента: ЕС дорого заплатит за трусость в Сирии

Политика

Боевики будут возвращаться в родные страны

Берлин, 20 января 2019, 06:44 — REGNUM  За «трусливую беспринципность» в Сирии Евросоюз заплатит высокую цену. Об этом говорится в статье депутата Европарламента от партии зеленых Михеля Раймона, опубликованной немецким изданием Standard.

Политик полагает, что вторжение Турции на север Сирии повлечет за собой освобождение из тюрем сотен террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — выходцев из ЕС. Боевики будут возвращаться на родину.

Раймон упрекнул Европу за безучастность в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Единственное, что было сделано — сделка с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по беженцам. Но теперь турецкий лидер грозит европейским странам новым миграционным кризисом, отметил он.

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Война в Сирии
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