Воскресенье, 20 Января 2019 года
06:22:04 МСК

Пушков посоветовал американским эсминцам «держаться подальше»

Политика

Военный корабль США вошел в Черное море вечером 19 января

Москва, 20 января 2019, 06:21 — REGNUM  Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вхождение в Черное море американского эсминца Donald Cook. Военным кораблям США лучше держаться подальше от российских берегов, написал он в своем Twitter.

Пушков отметил, что корабли ВМС США зачастили в Черное море, при этом к безопасности самих США эти походы отношения не имеют. Он также напомнил, что американские сенаторы призывали послать к российским берегам целый флот.

«Держаться бы им подальше от наших берегов», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 января эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море и был сразу взят под наблюдение силами Черноморского флота РФ. Непосредственно следит за кораблем сторожевой корабль «Пытливый».

Читайте также: Эсминец ВМС США направляется в Чёрное море

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Пытливый» начал слежение за эсминцем США в Черном море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить