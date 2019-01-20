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Корабль «Пытливый» начал слежение за эсминцем США в Черном море

Политика

Donald Cook вошел в акваторию Черного моря 19 января в 20:50 по московскому времени

Москва, 20 января 2019, 03:53 — REGNUM  Американский эсминец Donald Cook попал под наблюдение сил Черноморского флота сразу после вхождения в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», — говорится в сообщении.

За эскадренным миноносцем ВМС США будут также следить с помощью электронных и технических средств флота. Иностранный корабль вошел в акваторию Черного моря 19 января в 20:50 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

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Отмечено также, что Donald Cook сможет находиться в Черном море не более 21 суток. Таковы положения международной конвенции Монтрё, которая регламентирует проход через турецкие проливы военных кораблей нечерноморских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский посол в США Валерий Чалый назвал движение американского эсминца Donald Cook в направлении Черного моря «хорошей новостью». Ранее, 6 января, Черного моря достиг десантный корабль ВМС США Fort McHenry.

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