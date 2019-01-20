В Госдуме прокомментировали предложение ФРГ по Керченскому проливу

Москва, , 02:25 — REGNUM Процедура согласования прохода судов через Керченский пролив является полностью открытой, европейские эксперты могут понаблюдать за ней. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко («Единая Россия»), передает RT.

Так парламентарий прокомментировал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мониторинге ситуации в Керченском проливе, который могли бы выполнить представители европейских стран. По словам Козенко, в Крыму «ничего не скрывается».

«С точки зрения законодательства, норм и правового смысла, всё объективно», — отметил Козенко.

Обстановку в Керченском проливе стоит четко фиксировать, дабы не произошло подтасовки фактов. Лучший способ показать реальную ситуацию — быть открытыми, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о просьбе Меркель допустить в зону Керченского пролива немецких экспертов для наблюдения за проходов судов. К предложению позднее присоединилась Франция. Российские власти внимательно изучат инициативу Германии и Франции, заверил Лавров.

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