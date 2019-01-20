В Армении сформировалось правительство

Ереван, , 01:00 — REGNUM 19 января президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении 12 министров правительства Армении на основании предложений премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно указам, опубликованным на официальном сайте президента Армении, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел, Давид Тоноян — министром обороны, Феликс Цолакян — министром по чрезвычайным ситуациям, Атом Джанджугазян — министром финансов, Тигран Хачатрян — министром экономического развития и инвестиций, Акоп Аршакян — министром транспорта, связи и информационных технологий, Эрик Григорян — министром охраны природы, Артак Зейналян — министром юстиции, Арсен Торосян — министром здравоохранения, Заруи Батоян — министром труда и социальных вопросов, Сурен Папикян — министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян — министром образования и науки.

Все вновь назначенные министры, за исключением Заруи Батоян, исполняли обязанности министров после отставки правительства Никола Пашиняна в октябре прошлого года. Батоян была заместителем министра труда и социальных вопросов. Ранее были назначены два вице-премьера. Ими стали Мгер Григорян и Тигран Авинян.

Без министров остались всего пять министерств, которые в ближайшее время правительство планирует ликвидировать.

На заседании правительства 17 января премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти не передумали сокращать число министерств, но пока продолжаются обсуждения, будут назначены только две трети министров.

Пашинян отметил, что правительство находится в процессе формирования, а параллельно обсуждаются вопросы, связанные со структурой правительства.

«Согласно закону, правительство считается сформированным, когда две трети членов кабинета назначены. Мы пойдем этим путем», — пояснил премьер-министр, отметив, что число министерств уменьшится.

По словам Пашиняна, единственной целью изменения структуры правительства является повышение эффективности деятельности государственных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении назначены вице-премьеры: первого вице-премьера больше не будет