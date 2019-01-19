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Захарова отреагировала на слова Чубайса о «бедности населения» РФ

Политика

16 января 2019 г. генеральный директор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что электроэнергию в РФ расходуют неэффективно

Захарова отреагировала на слова Чубайса о «бедности населения» РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Анатолий Чубайс

Москва, 19 января 2019, 21:57 — REGNUM  Заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который назвал РФ «бедной страной», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей страннице в соцсети Facebook дипломат отметила, что вопрос почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно» нужно переадресовать самому Чубайсу.

По ее словам, ответ на данный вопрос хотелось бы «узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».

Как передавало ИА REGNUM, 16 января 2019 г. генеральный директор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что электроэнергию в РФ расходуют неэффективно, и чтобы добиться её эффективного расходования, надо повышать тарифы.

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МИД России
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