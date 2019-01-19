На Украине считают Белоруссию «губернией РФ»

Минск, , 20:49 — REGNUM При ведении дел с Белоруссией следует учитывать её особые отношения с Россией и членство в Союзном государстве Белоруссии и России, а также пребывание российских войск на белорусской территории. Об этом 16 января в эфире программы «Вечерний прайм» телеканала «112 Украина» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Украинский чиновник уверен, что нет ничего ненормального в том, что российские углеводороды перекупаются у посредников — например, российский газ, который после государственного переворота 2014 года в Киеве закупается Украиной в Евросоюзе. По словам замминистра, за это следует переплачивать, так как тем самым минимизируется угроза давления России на нынешнее украинское руководство, равно как и на украинский бизнес.

Во время диалога замминистра с ведущим «Вечернего прайма» была процитирована запись эфира от 15 января, где бывший зампред парламента Украины, а ныне зампред украинской националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский заявил, что Белоруссия «сегодня практически губерния Российской Федерации».

«Украинская власть геополитически проиграла, потому что она проиграла Белоруссию», — подчеркнул Кошулинский в ходе диспута на украинском телеканале.

Тука прокомментировал это высказывание и констатировал, что Белоруссия перерабатывает российскую нефть, а нефтепродукты продаёт на Украину. Своей нефти на Украине вообще нет, отметил он.

При этом замминистра заявил, что в белорусском городе Гродно якобы есть нефтеперерабатывающий завод. На самом деле в Белоруссии нет такого завода в этом городе — в ней два НПЗ и расположены они в городах Мозырь и Новополоцк.

Тука дал понять, что даже в России не все считают Крым российской территорией:

«Сбербанк России» в Крыму не работает — нет его, не существует, потому что не хотят, боятся, ибо попадают под международные санкции», — заявил Тука.