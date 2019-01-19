Выйдут ли США из НАТО?

Александр Запольскис, , 20:50 — REGNUM

В очередной раз американский президент высказал неудовольствие в адрес Североатлантического альянса. Правда не перед телекамерами, а в тесном кругу «своих», но мы живем в такое время, когда смысл этого понятия сильно деградирует и все сказанное «в ближнем кругу» вскоре оказывается на страницах газет. В этот раз случилась точно та же история.

Со ссылкой на свои источники в Белом доме в New York Times вышла статья с анализом очередного такого разговора президента с помощниками. Как всегда, в паническом стиле: если подобное случится, то выиграет в итоге только «страшный сон» англосаксов Владимир Путин.

Сам анализ ни о чем, он сводится к сетованиям по поводу опасности фатального разрушения семидесятилетних трудов многих американских администраций прошлого, не покладая рук боровшихся против советской и российской агрессии в мире. Однако факт постоянного возврата западной прессы к этому вопросу действительно примечателен.

Если раньше, до брюссельского саммита НАТО 2018 года Трамп в основном критиковал Альянс за недостаточность усилий по обеспечению обороноспособности коллективного Запада и мизерность военных расходов, то потом позиция хозяина Белого дома несколько изменилась, а сетования про деньги приобрели дежурный протокольный характер.

В принципе, президента США вполне можно понять. Было время, когда Запад «работал» на Вашингтон. В прямом смысле этого слова. Объединение европейских стран придавало американской внешней политике видимость объективной обоснованности. Мол, это не Америка желает вторгнуться в Ирак, это весь мир согласен с необходимостью ликвидации запасов оружия массового поражения у страшного диктатора.

В свою очередь положение признанного лидера прекрасно конвертировалось в обыкновенные доходы во всех секторах экономики. Оставалось только следить за тем, чтобы тучное стадо не угнали «злые люди». Содержание охраны, конечно, денег стоило приличных, но поступающий прочий доход издержки покрывал многократно.

С тех пор ситуация изменилась кардинально. Западный военный блок не сумел заменить собой «голубые каски ООН», а Европа, из источника внешнего дохода постепенно превратилась в серьезную проблему отрицательного торгового баланса. Конечно, сальдо с Китаем выглядит гораздо хуже, однако Пекин не входит в НАТО, тогда как европейские страны входят, но американскую геополитическую мощь не увеличивают, а, скорее, ослабляют.

Точно сказать, во сколько Пентагону обходится содержание инфраструктуры Альянса, сегодня не может никто. Но определенные прикидки по косвенным признакам сделать все-таки можно. В мае 2017 года Трамп официально представил Ангеле Меркель смету, из которой следовало, что Германия задолжала «за охрану» 374 млрд долларов. А вообще, на цели НАТО в 2016 году США, по разным данным, тратили до трети своего официального военного бюджета, составлявшего 664 млрд, что минимум вдвое превышает аналогичные совокупные расходы остальные 27 европейских союзников.

Нюанс заключается в том, что расходуя на содержание Блока около 1% национального ВВП в 60−70, и даже в 80-ые годы прошлого века, Соединенные Штаты получали взамен не только возможность на Европе хорошо зарабатывать (как прямо, за счет экспорта, так и косвенно, за счет бизнесов), но и практически удвоение доступной военной силы. Во времена былые «на случай войны с СССР в Европе» США должны были выделять 1,6 млн солдат и офицеров, а прочие союзники давали еще 1,4 млн штыков, а также практически равное американскому количество танков, пушек и боевых самолетов.

Сегодня практика показывает, что поддерживая НАТО, союзники полностью рассчитывают только на американские войска. Причем все, от абсолютно бесполезных лимитрофов, собственными армиями практически не располагающих, до некогда грозных Берлина, Парижа и Лондона.

Численность Бундесвера в 2018 году сократилась до 180 тыс. человек, из которых непосредственно в боевых частях находится не более 40 тыс. Британская армия, в случае чего, способна выставить «в первую линию» от силы 30 тыс. штыков. При всех красивых планах развертывания корпусов повышенной готовности всего союзники на декабрь прошлого года общими усилиями смогли снарядить единственный батальон. Тогда как только для организации хотя бы более-менее прочной обороны в Прибалтике требуется, по меньшей мере, 300−350 тыс., что превышает боевые возможности всего Альянса, не говоря уже про его только европейскую часть.

Тогда как всяких угроз там сегодня генерируется великое множество. Москва вернула Крым, вместе с ним восстановив абсолютный контроль над акваторией Черного моря вплоть до турецких проливов. С Украиной большая черная дыра. В случае необходимости российские войска легко пройдут ее территорию насквозь и через максимум три недели окажутся в четырех сотнях километров от Вены. Не говоря уже о создаваемой прибалтами перманентной «оборонительной проблеме».

Надо признать правоту Трампа, наличие неотразимых вызовов в конечном итоге Соединенные Штаты только ослабляет. Предположим теоретически российское военное вторжение в какую-нибудь Венгрию и что? Как должен на него реагировать Вашингтон? Взрывать мир ядерным оружием? А оно ему зачем? Но если не реагировать, итог получится еще хуже. Проявленная слабость лишь усиливает стремление оппонентов проверить в то, что еще США в новых условиях удержать не могут.

К тому же требуется учитывать еще фактор Китая. Вторгаться на пляжи Майами Пекин, конечно, не желает, однако экономическое противостояние с ним к жесткому конфликту Америку, тем не менее, подталкивает. Так что имеющиеся военные силы в перспективе до середины нынешнего века (а то и вообще ближайшего десятилетия) ей понадобятся на Тихом океане, где НАТО неспособно помочь вообще ничем.

Отсюда и весьма логичный вопрос, задаваемый Трампом в кулуарах — а надо ли Америке членство в НАТО сохранять дальше? Русские давеча наглядно показали умение обходить позиционные районы ПРО, тем самым автоматически сделав их почти бесполезными. Заставить союзников увеличить военные расходы с целью сбора своего рода военного налога в виде расширения закупок американских вооружений не вышло. И чем дальше, чем призрачнее становятся шансы их каким-либо образом уболтать. Не срабатывают даже прямые публичные окрики, как в истории с письмом американского посла в Германии.

Иными словами, Европа явно ускользает. Удержать контроль над нею становится все сложнее. А самое главное, расходы на НАТО задачу не облегчают. Тогда как желающие «найти более эффективное применение» двумстам миллиардам долларов в год, расходуемым на НАТО в Америке уже давно строятся в длинную очередь. А если Америке Альянс не приносит пользы, то зачем продолжать в нем состоять?

Нет, почему обсуждение ведется только в кулуарах, тоже понятно. Североатлантический блок только для Трампа представляет собой просто функциональный кубик в большой блок-схеме организации геополитической конструкции власти США, который при необходимости можно стереть ластиком или удалить мышкой. За семь десятков лет своей истории НАТО богато обросло своей бюрократией, традициями и стало смыслом жизни, карьеры и материального благополучия большого количества самых разных людей, лишиться теплых доходных мест не желающих. Им идея хозяина Овального кабинета буквально как серпом по фаберже.

Ну, и, конечно, она является удобным популистским лозунгом для расширения нападок на Трампа со стороны его политических противников. Не то чтобы сохранение Альянса было как-то особенно необходимо им самим, но и столь удобного козыря для обвинения действующего президента в прямом сговоре с Темнейшим они упустить просто не могут.

Однако глобальные обстоятельства таковы, что членство в НАТО для Соединенных Штатов пользу явно утратило, а значит, сохраняется лишь по инерции событий. Стало быть, вопрос выхода из военного блока превращается только в категорию выбора наиболее удобного к тому момента. До окончания следующих президентских выборов в США делать столь масштабные телодвижения Трамп, безусловно, не рискнет, а вот потом чего-то подобного уже очень даже можно ожидать.