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Пекин поддерживает северокорейских этнических китайцев

Политика

Посол КНР провел встречу с их общиной по случаю приближающегося восточного Нового года

Пекин, 19 января 2019, 19:40 — REGNUM  Высокую оценку вкладу этнических китайцев и эмигрантов из КНР в укрепление дружбы с КНДР дал китайский посол в этой стране Ли Цзиньцзюнь. По его словам, это «важная сила, содействующая дружбе сторон, и о них всегда заботятся родина и китайский народ», сообщает Синьхуа.

Это заявление дипломат сделал после посещения этнических китайцев, проживающих в городе Хэчжу провинции Хвандэ-Намдо, и поздравления их с Праздником весны (восточным Новым годом).

Представитель местной администрации, в свою очередь, подчеркнул крепнущие связи между двумя странами, проявлением которых являются четыре визита верховного лидера КНДР Ким Чен Ына в КНР, а также его внимание к китайским гражданам, проживающим в Северной Корее.

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Внешняя политика Китая
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