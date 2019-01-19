Пекин поддерживает северокорейских этнических китайцев

Пекин, , 19:40 — REGNUM Высокую оценку вкладу этнических китайцев и эмигрантов из КНР в укрепление дружбы с КНДР дал китайский посол в этой стране Ли Цзиньцзюнь. По его словам, это «важная сила, содействующая дружбе сторон, и о них всегда заботятся родина и китайский народ», сообщает Синьхуа.

Это заявление дипломат сделал после посещения этнических китайцев, проживающих в городе Хэчжу провинции Хвандэ-Намдо, и поздравления их с Праздником весны (восточным Новым годом).

Представитель местной администрации, в свою очередь, подчеркнул крепнущие связи между двумя странами, проявлением которых являются четыре визита верховного лидера КНДР Ким Чен Ына в КНР, а также его внимание к китайским гражданам, проживающим в Северной Корее.