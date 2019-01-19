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Трамп обвинил Мексику в бездействии из-за мигрантов

Политика

«Мексика ничего не делает»

Трамп обвинил Мексику в бездействии из-за мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 19 января 2019, 19:17 — REGNUM  Власти Мексики «ничего не делают» для остановки мигрантов, которые направляются в сторону границы США. Об этом написал глава Белого дома Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Мексика ничего не делает, чтобы остановить «караван», который сейчас полностью сформирован и направляется в США, — написал Трамп. — Мы остановили последние два».

По его словам, без стены на границе с Мексикой приходится привлекать большое число пограничных агентов, чтобы остановить мигрантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за разногласий между конгрессом США и Белым домом, касающихся строительства стены на границе с Мексикой, 22 декабря 2018 года приостановило работу правительство США.

Президент США требовал выделить более $5 млрд, в то время как конгрессмены от Демократической партии готовы направить на эти цели $1,3 млрд.

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